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Дубль Кривцова помог "Краснодару" обыграть "Факел"

В матче 2-го тура чемпионата России "Краснодар" при своих болельщиках обыграл "Факел".
Фото: ФК "Краснодар"
Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Мурада Мусаева.

Краснодарцы после двух туров имеют в активе шесть очков и идут в верхней части таблицы. "Факел" пока не сумел набрать ни одного балла и находится на 14-й строчке чемпионата России.

Чемпионат России

2 тур

Голы: Жубал, 4, Кривцов, 27, 59 - Турищев, 85, Сутормин, 88.

Нереализованный пенальти: Гнапи, 51 (вратарь).

"Краснодар": Агкацев, Вахания (Пальцев, 69), Тормена, Жубал (Диего Коста, 72), Оласа, Дуглас Аугусто (Ленини, 61), Черников (Оздоев, 69), Кривцов, Батчи, Кристиан (Уткин, 61), Воробьёв.

"Факел": Фролкин, Габараев, Юрганов, Журавлёв (Ковалёв, 76), Тодорович, Якимов (Пуси, 76), Нетфуллин, Магомедов, Альшин, Гиоргобиани, Гнапи (Турищев, 61).

Предупреждения: Дуглас Аугусто, 29, Жубал, 50, Уткин, 90+1, Батчи, 90+6.

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