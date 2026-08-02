Дубль Кривцова помог "Краснодару" обыграть "Факел"

Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Мурада Мусаева.
Краснодарцы после двух туров имеют в активе шесть очков и идут в верхней части таблицы. "Факел" пока не сумел набрать ни одного балла и находится на 14-й строчке чемпионата России.
Чемпионат России
2 тур
Голы: Жубал, 4, Кривцов, 27, 59 - Турищев, 85, Сутормин, 88.
Нереализованный пенальти: Гнапи, 51 (вратарь).
"Краснодар": Агкацев, Вахания (Пальцев, 69), Тормена, Жубал (Диего Коста, 72), Оласа, Дуглас Аугусто (Ленини, 61), Черников (Оздоев, 69), Кривцов, Батчи, Кристиан (Уткин, 61), Воробьёв.
"Факел": Фролкин, Габараев, Юрганов, Журавлёв (Ковалёв, 76), Тодорович, Якимов (Пуси, 76), Нетфуллин, Магомедов, Альшин, Гиоргобиани, Гнапи (Турищев, 61).
Предупреждения: Дуглас Аугусто, 29, Жубал, 50, Уткин, 90+1, Батчи, 90+6.