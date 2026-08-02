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Уткин: Агкацев - лучший вратарь Премьер-лиги

Футболист "Ахмата" Даниил Уткин после встречи 2-го тура Премьер-лиги с "Факелом" (3:2) высказался о вратаре Станиславе Агкацеве.
Фото: ФК "Краснодар"
- Что помнишь про Агкацева? Каким он был, когда ты был в команде? Он вроде только-только подходил к основе.

- Только подходил. Каким он стал за эти годы... Я думаю, лучшим вратарём Премьер-лиги, - передаёт слова Уткина корреспондент Rusfootball.info.

Напомним, "Краснодар" одержал победу со счётом 3:2. Агкацев во втором тайме сумел отразить удар с пенальти.

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