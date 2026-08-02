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Сутормин - после поражения от "Краснодара": нам по силам играть с такими соперниками

Футболист "Факела" Алексей Сутормин высказался по окончании матча 2-го тура РПЛ с "Краснодаром".
Фото: ФК "Факел"
- Конечно, обидно, что проиграли. Во втором тайме у нас были подходы даже при 3:2, могли зацепить очко. Но не получилось. Нам по силам играть с такими соперниками даже на выезде.

Понятно, что "Краснодар" - лидер чемпионата. Мы только вошли в Премьер-лигу. Но втором тайме отыграли два мяча и показали, что мы можем это делать. Нужно двигаться в этом направлении дальше.

- Готов ли ты проводить полный матч?

- В целом да, готов. Сейчас еще кубок начинается - там будет уже ротация, много игрового времени.

- На что "Факел" способен в этом сезоне?

- Не хочется громких слов говорить. Нужно идти от игры к игре. Мы сегодня не позволили себе развалиться и забили два мяча. Опять же, нужно идти от игры к игре. Мы показали сегодня, что можем.

- За счет чего можно вернуться в игру, когда не забиваешь пенальти в начале второго тайма?

- За счет единоборств, за счет микроэпизодов. Там и "Краснодар" тоже вернулся. Мы не забили пенальти, они забили третий гол.

Rusfootball.info

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