- Мы хорошо начали в этой игре - забили два гола в первом тайме и были возможности, чтобы реализовать несколько других моментов. После перерыва соперник вышел лучше, чем мы, но несмотря на это, у нас были возможности, чтобы забить 4 и 5 гол. Мы немного расслабились и у соперника появились шансы, которыми он и воспользовался.
- Насколько важен был момент с отражением пенальти? Агкацев это тренирует отдельно, как он это делает?
- Это был важнейший момент в игре, потому что это случилось в начале второго тайма. Если бы Агкацев не вытащил пенальти, то игра ощущалась бы по-другому. Но Стас сделал свою работу и показал, почему он был признан лучшим вратарем в России. Он это тренирует и показал, что была проделана хорошая работа. Я рад за него и команду. Нужно сделать выводы относительного всего матча, выявить те вещи, которые получилось сделать хорошо, и которые - не очень хорошо. Теперь нужно готовиться к матчу в Кубке России.
Rusfootball.info
Легионер "Краснодара": Агкацев показал, почему он лучший вратарь России
Полузащитник "Краснодара" Жоау Батчи подвел итоги победного матча второго тура РПЛ с "Факелом".
Фото: ФК "Краснодар"