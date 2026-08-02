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Легионер "Краснодара": Агкацев показал, почему он лучший вратарь России

Полузащитник "Краснодара" Жоау Батчи подвел итоги победного матча второго тура РПЛ с "Факелом".
Фото: ФК "Краснодар"
- Мы хорошо начали в этой игре - забили два гола в первом тайме и были возможности, чтобы реализовать несколько других моментов. После перерыва соперник вышел лучше, чем мы, но несмотря на это, у нас были возможности, чтобы забить 4 и 5 гол. Мы немного расслабились и у соперника появились шансы, которыми он и воспользовался.

- Насколько важен был момент с отражением пенальти? Агкацев это тренирует отдельно, как он это делает?

- Это был важнейший момент в игре, потому что это случилось в начале второго тайма. Если бы Агкацев не вытащил пенальти, то игра ощущалась бы по-другому. Но Стас сделал свою работу и показал, почему он был признан лучшим вратарем в России. Он это тренирует и показал, что была проделана хорошая работа. Я рад за него и команду. Нужно сделать выводы относительного всего матча, выявить те вещи, которые получилось сделать хорошо, и которые - не очень хорошо. Теперь нужно готовиться к матчу в Кубке России.

Rusfootball.info

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