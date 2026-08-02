- Победили на классе, при этом даже тогда, когда команды были в равных составах, все равно ощущалось, что "Ахмат" не знает, что делать с мячом. Он мяч получает, а вперёд двигать не может. А когда уже грозненцы остались в меньшинстве, стало понятно, что гол "Спартака" это уже только вопрос времени. "Спартак" гораздо лучше выглядит, и физически, мне кажется, намного лучше подготовлен.
- Что скажете о пенальти в самом начале матча?
- Думаю, что все правильно. Потому что вряд ли судья выдумал бы такой пенальти. Раз поставил - значит, все соответствует регламенту и правилам. А игрокам надо лучше изучать правила.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Червиченко: игрокам "Спартака" надо лучше изучать правила
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал Rusfootball.info победу "красно-белых" над "Ахматом" во втором туре РПЛ (2:1).
Фото: ФК "Ахмат"