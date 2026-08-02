Мостовой: то, что сделал Шелия - это ужас. Видимо, решил первым поздравить Барко с продлением контракта

Красно-белые вырвали три очка в Грозном благодаря голу Эсекьеля Барко в компенсированное ко второму тайму время.
- Я и до матча говорил, что "Спартак" выиграет с преимуществом в один мяч. Так оно и получилось. Но то, что сделал Шелия - это ужас, конечно. Видимо, он таким образом решил первым поздравить Барко с продлением контракта. Чудовищная ошибка, но и такое бывает в футболе.
А если говорить о "Спартаке", то пока рано делать какие-либо выводы. Давайте пройдет 5 туров и только потом будем что-то говорить. Впереди у красно-белых "Краснодар", вот там и посмотрим, на что способен "Спартак" в этом сезоне, - сказал Мостовой.
Матч в Грозном завершился победой "Спартака со счетом 2:1. После двух туров команда Хуана Карседо набрала шесть очков.