Зобнин - о пенальти в ворота "Спартака": сегодня все всё видели, как обычно

- Я не понимаю, честно. Я не хочу обсуждать судейство, но сегодня все все видели, как обычно. Но я буду молчать — люди разберутся, - приводит слова Зобнина пресс-служба красно-белых.
Вчера, 2 августа, московский "Спартак" одержал выездную победу над грозненским "Ахматом" в матче 2 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:2. Красно-белые в первом тайме получили в свои ворота одиннадцатиметровый удар после того, как защитник Кристофер Ву остановил мяч рукой после передачи от Александра Максименко. Эгаш Касинтура реализовал удар с "точки". Забитыми мячами в составе красно-белых отметились Ву и Эсекьель Барко.