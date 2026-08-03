Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Уфа
17:00
КАМАЗНе начат
Велес
19:30
РоторНе начат

Зобнин - о пенальти в ворота "Спартака": сегодня все всё видели, как обычно

Капитан "Спартака" Роман Зобнин прокомментировал пенальти в ворота красно-белых во встрече с "Ахматом".
Фото: ФК "Спартак"
По словам Зобнина, он не понимает этого пенальти и не хочет обсуждать судейство.

- Я не понимаю, честно. Я не хочу обсуждать судейство, но сегодня все все видели, как обычно. Но я буду молчать — люди разберутся, - приводит слова Зобнина пресс-служба красно-белых.

Вчера, 2 августа, московский "Спартак" одержал выездную победу над грозненским "Ахматом" в матче 2 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:2. Красно-белые в первом тайме получили в свои ворота одиннадцатиметровый удар после того, как защитник Кристофер Ву остановил мяч рукой после передачи от Александра Максименко. Эгаш Касинтура реализовал удар с "точки". Забитыми мячами в составе красно-белых отметились Ву и Эсекьель Барко.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 10
  • Нравится
  • +6
  • Не нравится