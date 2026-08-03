Колосков предложил Слуцкому вернуться в Россию: у нас проблема с тренерами, дефицит на всех уровнях

- У нас проблема с тренерами, дефицит на всех уровнях. Человек с таким опытом, причем успешным, пригодился бы российскому футболу.
Он и в Англии, и в Нидерландах, и в Китае, и в России хорошо поработал. Таких специалистов у нас немного, - приводит слова Колоскова "РИА Новости Спорт".
Леонид Слуцкий был главным тренером китайского "Шанхай Шэньхуа" с декабря 2023 года - вчера, 2 августа, стало известно, что российский специалист покинул клуб. Под его руководством шанхайцы дважды завоевывали Суперкубок Китая.
Ранее Слуцкий возглавлял казанский "Рубин", сборную России, голландский "Витесс", английский "Халл Сити", ЦСКА, самарские "Крылья Советов" и ряд других российских клубов. В мае текущего года специалисту исполнилось 55 лет.