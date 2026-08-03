Умяров: Ву был уверен, что Максименко просто катнул ему мяч

- Не могу ничего сказать. Розыгрыш должен был начинаться с Ву. Он был уверен, что Максименко просто катнул ему мяч.
Тяжело объяснить что-то. Удаление Эгаша Касинтуры отчасти стало переломным моментом, - приводит слова Умярова "Матч ТВ".
Вчера, 2 августа, московский "Спартак" одержал выездную победу над грозненским "Ахматом" в матче 2 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:2. Красно-белые в первом тайме получили в свои ворота одиннадцатиметровый удар после того, как защитник Кристофер Ву остановил мяч рукой после передачи от Александра Максименко. Эгаш Касинтура реализовал удар с "точки". Забитыми мячами в составе красно-белых отметились Ву и Эсекьель Барко.