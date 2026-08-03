Губерниев - о Шварце: посмотрим, сколько туров он протянет

- Я с самого начала говорил, что, с моей точки зрения, руководство "Динамо" совершило ошибку, пригласив Шварца, но это их выбор.
Пока ничего выдающегося нет. Посмотрим, сколько туров он протянет. Но игра что-то совсем не клеится, - приводит слова Губерниева "Матч ТВ".
В июне московское "Динамо" объявило о назначении Сандро Шварца на пост главного тренера. Немецкий специалист работал в клубе с 2020 по 2022 год. Под его руководством бело-голубые становились бронзовыми призерами чемпионата России и доходили до финала Кубка страны.
В первом туре Российской Премьер-Лиги столичный клуб на домашнем стадионе сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" - 0:0. Во втором туре чемпионата России "Динамо" на выезде уступило калининградской "Балтике" со счетом 1:2.