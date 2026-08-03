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Соболев - о хет-трике Глушенкова: шутим, что искусственное поле - его поле

Форвард "Зенита" Александр Соболев прокомментировал хет-трик Максима Глушенкова во встрече с "Оренбургом".
Фото: ФК "Зенит"
По словам Соболева, в команде подшучивают над Глушенковым, что искусственное поле - это его поле, потому что он много забивает на искусственном покрытии.

- Максим — классный футболист. Уже немножко шутим, что искусственное поле — его поле, он здесь много забивает. Главное, чтобы не останавливался и продолжал, - сказал Соболев в эфире "Матч ТВ".

Вчера, 2 августа, петербургский "Зенит" одержал выездную победу над "Оренбургом" в матче второго тура Российской Премьер-Лиги со счетом 3:0. Все три забитых мяча на свой счет записал Максим Глушенков. В противостоянии с оренбуржцами за все время вингер отметился 11 забитыми мячами - в прошлом сезоне он забил в ворота уральцев четыре гола, а также отличился во встречах с "пуховыми" за "Локомотив" и "Крылья Советов".

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