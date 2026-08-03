По словам Богосаваца, у "Спартака" не было моментов и грозненцы контролировали игру.
- Очень жалко, что проиграли эту игру. У "Спартака" не было моментов. Пропустили после одного углового. До это у нас было больше моментов, мы контролировали игру. В конце остались в меньшинстве и пропустили еще, - приводит слова Богосаваца пресс-служба клуба.
Во втором туре Российской Премьер-Лиги грозненский "Ахмат" на домашнем стадионе уступил московскому "Спартаку" со счетом 1:2. Хозяева встречи открыли счет в первом тайме - Эгаш Касинтура реализовал одиннадцатиметровый удар, красно-белые ответили голом Кристофера Ву после подачи с углового.
Во втором тайме команда Станислава Черчесова осталась в меньшинстве - красную карточку за отмашку локтем получил Касинтура. В компенсированное время красно-белые смогли вырвать победу благодаря точному удару со штрафного в исполнении Эсекьеля Барко.
Защитник "Ахмата": жаль, что проиграли "Спартаку" - у них не было моментов
Защитник "Ахмата" Мирослав Богосавац прокомментировал поражение от "Спартака" во 2 туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"