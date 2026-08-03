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Максименко: в самом начале матча неприятно получать пенальти, тем более такой

Голкипер "Спартака" Александр Максименко высказался о победе над "Ахматом" во 2 туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Максименко, в динамике было сложно оценить эпизод, и он рад, что команде удалось добиться победы.

- В динамике сложно оценить эпизод. Конечно, в самом начале матча неприятно получать пенальти, тем более такой.

Но рад, что переломили игру и добились победы, - цитирует Максименко "Матч ТВ".

Вчера, 2 августа, московский "Спартак" одержал выездную победу над грозненским "Ахматом" в матче 2 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:2. Красно-белые в первом тайме получили в свои ворота одиннадцатиметровый удар после того, как защитник Кристофер Ву остановил мяч рукой после передачи от Александра Максименко. Эгаш Касинтура реализовал удар с "точки". Забитыми мячами в составе красно-белых отметились Ву и Эсекьель Барко.

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