Семин высказался о хет-трике Глушенкова в ворота "Оренбурга"

- Хет-трик — это всегда впечатляющее событие. И голы Глушенкова были прекрасные, можно сказать, в мастерском стиле. Пожелаем ему удачи.
Что касается лидера "Зенита" на поле, лидер — это человек, который играет не одну игру лучше всех, а постоянно показывает высочайший уровень. Если Глушенков обретёт стабильность, вполне возможно, что будет лидером, - приводит слова Семина "Чемпионат".
Вчера, 2 августа, петербургский "Зенит" одержал выездную победу над "Оренбургом" в матче второго тура Российской Премьер-Лиги со счетом 3:0. Все три забитых мяча на свой счет записал Максим Глушенков. В противостоянии с оренбуржцами за все время вингер отметился 11 забитыми мячами - в прошлом сезоне он забил в ворота уральцев четыре гола, а также отличился во встречах с "пуховыми" за "Локомотив" и "Крылья Советов".
Напомним, что в первом туре команда Сергея Семака одержала выездную победу над тольяттинским "Акроном" со счетом 5:0. По итогам 2 сыгранных туров петербуржцы возглавляют турнирную таблицу РПЛ.