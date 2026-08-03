Семин высказался о хет-трике Глушенкова в ворота "Оренбурга"

Российский тренер Юрий Семин прокомментировал хет-трик Максима Глушенкова в матче с "Оренбургом".

Фото: ФК "Зенит"

- Хет-трик — это всегда впечатляющее событие. И голы Глушенкова были прекрасные, можно сказать, в мастерском стиле. Пожелаем ему удачи.