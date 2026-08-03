4 августа:
"Акрон" - "Ростов": главный арбитр - Данил Каширин; ВАР - Вера Опейкина.
"Динамо" Махачкала - "Крылья Советов": главный арбитр - Сергей Чебан; ВАР - Сергей Цыганок.
"Родина" - "Рубин": главный арбитр - Владимир Москалёв; ВАР - Алексей Сухой.
"Локомотив" - ЦСКА: главный арбитр - Андрей Прокопов; ВАР - Артём Чистяков.
5 августа:
"Спартак" - "Оренбург": главный арбитр - Матвей Заика; ВАР - Анатолий Жабченко.
"Факел" - "Динамо" Москва: главный арбитр - Михаил Плиско; ВАР - Рафаэль Шафеев.
"Краснодар" - "Ахмат": главный арбитр - Павел Шадыханов; ВАР - Евгений Буланов.
"Зенит" - "Балтика": главный арбитр - Никита Новиков; ВАР - Артур Фёдоров.
Первый тур Пути РПЛ Кубка России откроет матч между тольяттинским "Акроном" и "Ростовом". Стартовый свисток прозвучит в 16:15 по московскому времени.
Напомним, действующим обладателем трофея является московский "Спартак". Подопечные Хуана Карлоса Карседо победили "Краснодар" в финале турнира (1:1, 4:3 - пенальти).
Стали известны судейские назначения на матчи 1-го тура Пути РПЛ Кубка России
РФС объявил судейские назначения на матчи первого тура Пути РПЛ Кубка России.
Фото: РФС