Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Уфа
17:00
КАМАЗНе начат
Велес
19:30
РоторНе начат

Стали известны судейские назначения на матчи 1-го тура Пути РПЛ Кубка России

РФС объявил судейские назначения на матчи первого тура Пути РПЛ Кубка России.
Фото: РФС
4 августа:

"Акрон" - "Ростов": главный арбитр - Данил Каширин; ВАР - Вера Опейкина.

"Динамо" Махачкала - "Крылья Советов": главный арбитр - Сергей Чебан; ВАР - Сергей Цыганок.

"Родина" - "Рубин": главный арбитр - Владимир Москалёв; ВАР - Алексей Сухой.

"Локомотив" - ЦСКА: главный арбитр - Андрей Прокопов; ВАР - Артём Чистяков.

5 августа:

"Спартак" - "Оренбург": главный арбитр - Матвей Заика; ВАР - Анатолий Жабченко.

"Факел" - "Динамо" Москва: главный арбитр - Михаил Плиско; ВАР - Рафаэль Шафеев.

"Краснодар" - "Ахмат": главный арбитр - Павел Шадыханов; ВАР - Евгений Буланов.

"Зенит" - "Балтика": главный арбитр - Никита Новиков; ВАР - Артур Фёдоров.

Первый тур Пути РПЛ Кубка России откроет матч между тольяттинским "Акроном" и "Ростовом". Стартовый свисток прозвучит в 16:15 по московскому времени.

Напомним, действующим обладателем трофея является московский "Спартак". Подопечные Хуана Карлоса Карседо победили "Краснодар" в финале турнира (1:1, 4:3 - пенальти).


Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится