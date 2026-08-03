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Гендир "Факела" - о Дзюбе: ни один клуб не будет отказываться от такого футболиста

Генеральный директор "Факела" Дмитрий Кондратов ответил на вопрос о возможном подписании Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
- Я уже много раз отвечал на этот вопрос. Это не от меня зависит - если Тёма захочет... Я Дзюбу давно знаю - считаю, ни один клуб не будет отказываться от такого футболиста, - приводит слова Кондратова корреспондент Rusfootball.info

Напомним, что по окончании прошлого сезона Артем Дзюба на правах свободного агента покинул тольяттинский "Акрон", за который выступал с сентября 2024 года. На данный момент форвард является свободным агентом - ранее он говорил, что хотел бы завершить карьеру в московском "Спартаке".

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