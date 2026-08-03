Гендир "Факела" - о Дзюбе: ни один клуб не будет отказываться от такого футболиста

- Я уже много раз отвечал на этот вопрос. Это не от меня зависит - если Тёма захочет... Я Дзюбу давно знаю - считаю, ни один клуб не будет отказываться от такого футболиста, - приводит слова Кондратова корреспондент Rusfootball.info
Напомним, что по окончании прошлого сезона Артем Дзюба на правах свободного агента покинул тольяттинский "Акрон", за который выступал с сентября 2024 года. На данный момент форвард является свободным агентом - ранее он говорил, что хотел бы завершить карьеру в московском "Спартаке".