Гендир "Факела" - о Дзюбе: ни один клуб не будет отказываться от такого футболиста

Генеральный директор "Факела" Дмитрий Кондратов ответил на вопрос о возможном подписании Артема Дзюбы.

Фото: ФК "Акрон"

- Я уже много раз отвечал на этот вопрос. Это не от меня зависит - если Тёма захочет... Я Дзюбу давно знаю - считаю, ни один клуб не будет отказываться от такого футболиста, - приводит слова Кондратова корреспондент Rusfootball.info