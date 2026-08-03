"Локомотив" обратился в ЭСК РФС по итогам матча с "Динамо" Мх

Как сообщили "Матч ТВ" в пресс-службе "Локомотива", клуб попросил рассмотреть момент с возможным фолом на Руденко перед вторым голом "Динамо" во втором тайме.
В субботу, 1 августа, состоялся матч в рамках второго тура Российской Премьер-Лиги между махачкалинским "Динамо" и московским "Локомотивом". Счет в игре открыл нападающий красно-зеленых Вадим Раков. Во втором тайме голами за "Динамо" отличились форвард Миро (57 минута) и полузащитник Никита Глушков (73 минута). "Железнодорожники" потерпели поражение - 1:2.