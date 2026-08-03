СМИ: Инфантино хочет получить поддержку Трампа, чтобы сохранить пост президента ФИФА

По информации New York Post, президент ФИФА Джанни Инфантино рассчитывает на помощь администрации Дональда Трампа на фоне усиливающегося давления внутри организации.

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Президент ФИФА Джанни Инфантино может обратиться за поддержкой к администрации президента США Дональда Трампа, чтобы сохранить свою должность. Об этом сообщает New York Post.



По данным источника, Инфантино планирует встретиться с государственным секретарем США Марко Рубио. Ожидается, что одной из тем переговоров станет роль футбола как инструмента "мягкой силы" Соединенных Штатов.



Ранее СМИ сообщали, что часть руководства ФИФА, включая генерального секретаря Маттиаса Графстрёма, выступает за уход Инфантино с поста президента организации. По информации источников, в случае сохранения нынешней ситуации ему может грозить вотум недоверия.



Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года. Очередные выборы президента организации должны состояться 17 марта 2027 года.