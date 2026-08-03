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В "Ростове" ответили на слухи о возможной смене главного тренера

Генеральный директор "Ростова" Андрей Чайка опроверг информацию о возможной отставке Джонатана Альбы и назначении Ролана Гусева.
Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов
В "Ростове" прокомментировали появившиеся в СМИ слухи о возможной смене главного тренера.

"На сегодняшний день мы доверяем Альбе и всему тренерскому штабу. Никакого Гусева мы не рассматриваем — это неправда", — подчеркнул гендир ростовчан Андрей Чайка.

Ранее появилась информация, что Ролан Гусев якобы является основным претендентом на пост главного тренера ростовчан в случае увольнения Альбы. Сам специалист также заявил, что ничего не знает об интересе со стороны клуба.

После двух туров нового сезона РПЛ "Ростов" набрал три очка. В следующем матче команда сыграет в Москве с ЦСКА.

Источник: "Матч ТВ"

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