В "Ростове" ответили на слухи о возможной смене главного тренера

Генеральный директор "Ростова" Андрей Чайка опроверг информацию о возможной отставке Джонатана Альбы и назначении Ролана Гусева.

Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов

"На сегодняшний день мы доверяем Альбе и всему тренерскому штабу. Никакого Гусева мы не рассматриваем — это неправда", — подчеркнул гендир ростовчан Андрей Чайка.