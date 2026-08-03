В "Ростове" ответили на слухи о возможной смене главного тренера

"На сегодняшний день мы доверяем Альбе и всему тренерскому штабу. Никакого Гусева мы не рассматриваем — это неправда", — подчеркнул гендир ростовчан Андрей Чайка.
Ранее появилась информация, что Ролан Гусев якобы является основным претендентом на пост главного тренера ростовчан в случае увольнения Альбы. Сам специалист также заявил, что ничего не знает об интересе со стороны клуба.
После двух туров нового сезона РПЛ "Ростов" набрал три очка. В следующем матче команда сыграет в Москве с ЦСКА.
Источник: "Матч ТВ"