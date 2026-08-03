"На протяжении пяти лет в "Осере" я был капитаном, я знаю, что это такое. У меня есть качества, чтобы быть капитаном, держать раздевалку. Считаю, что у меня есть все качества, которые присуще капитану. Но это решение тренера, и я уважаю его. В конце концов капитаном можно быть и без повязки.
- Хотел бы я быть капитаном в "Краснодаре"?
Определенно, да"
Напомним, новым капитаном "Краснодара" стал Джон Кордоба.
"Краснодар" одержал победу над "Факелом" со счетом 3:2. В следующем туре команда Мусаева на выезде встретится с московским "Спартаком".
Защитник "Краснодара" Жубал: я бы хотел быть капитаном команды
Защитник "Краснодара" Жубал в беседе с Rusfootball.info заявил, что хотел бы быть капитаном "быков". Бразилец отметил, что уважает решение тренера.
Фото: ФК "Краснодар"