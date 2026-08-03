Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Уфа
17:00
КАМАЗНе начат
Велес
19:30
РоторНе начат

В "Балтике" раскрыли важную деталь аренды Латышонка

Гендиректор "Балтики" Равиль Измайлов рассказал, при каких условиях клуб сможет сохранить Евгения Латышонка после окончания аренды.
Фото: ФК "Балтика"
Генеральный директор "Балтики" Равиль Измайлов поделился подробностями соглашения по аренде вратаря Евгения Латышонка из "Нижнего Новгорода".

"Возможность есть, обязательств нет. То есть активация выкупа при определённых условиях — это обязательство, у нас есть возможность", — отметил Измайлов.

Он также уточнил, что "Нижний Новгород" не сможет досрочно вернуть футболиста зимой, поэтому Латышонок проведет в "Балтике" весь сезон.

28-летний голкипер уже выступал за калининградский клуб с 2019 по 2024 год. За это время он провел 127 матчей, 47 из которых завершил без пропущенных мячей, а также помог команде выйти в финал Кубка России сезона-2023/24.

Источник: "Матч ТВ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится