В "Балтике" раскрыли важную деталь аренды Латышонка

"Возможность есть, обязательств нет. То есть активация выкупа при определённых условиях — это обязательство, у нас есть возможность", — отметил Измайлов.
Он также уточнил, что "Нижний Новгород" не сможет досрочно вернуть футболиста зимой, поэтому Латышонок проведет в "Балтике" весь сезон.
28-летний голкипер уже выступал за калининградский клуб с 2019 по 2024 год. За это время он провел 127 матчей, 47 из которых завершил без пропущенных мячей, а также помог команде выйти в финал Кубка России сезона-2023/24.
Источник: "Матч ТВ"