В "Балтике" раскрыли важную деталь аренды Латышонка

Гендиректор "Балтики" Равиль Измайлов рассказал, при каких условиях клуб сможет сохранить Евгения Латышонка после окончания аренды.

Фото: ФК "Балтика"

"Возможность есть, обязательств нет. То есть активация выкупа при определённых условиях — это обязательство, у нас есть возможность", — отметил Измайлов.