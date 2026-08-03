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"Зенит" объявил об уходе своего воспитанника в "Оренбург"

Полузащитник Дмитрий Васильев перешел из "Зенита" в "Оренбург", где уже выступал ранее на правах аренды.
Фото: ФК "Сочи"
"Зенит" официально сообщил о переходе полузащитника Дмитрия Васильева в "Оренбург". Петербургский клуб поблагодарил своего воспитанника за выступления и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

Ранее Васильев уже играл за "Оренбург" на правах аренды. Минувший сезон 21-летний хавбек также провел в аренде — в составе "Сочи". За южан он сыграл 30 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Васильев является воспитанником академии "Зенита" и прошел все этапы клубной системы, прежде чем дебютировать за основную команду.

Источник: телеграм-канал "Зенита".

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