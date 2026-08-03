"Шанхай Шэньхуа" обратился к Слуцкому после объявления об его уходе

"Шанхай Шэньхуа" сделал официальное заявление по уходу Леонида Слуцкого с поста главного тренера клуба.

Фото: ФК "Шанхай Шэньхуа"

"В связи с достижением взаимного соглашения мы можем объявить, что Слуцкий больше не занимает пост главного тренера команды. "Шанхай Шэньхуа" хотел бы выразить искреннюю благодарность Леониду Слуцкому за его выдающийся вклад и пожелать ему успеха и счастья в будущем", - написала пресс-служба клуба.

Леонид Слуцкий был назначен главным тренером "Шанхай Шэньхуа" в конце декабря 2023 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 30 матчей, одержала 11 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 13 поражений. Вместе с клубом российский специалист стал двукратным победителем китайской Суперлиги и двукратным обладателем Суперкубка Китая.Вчера, 2 августа, Слуцкий объявил об уходе из "Шанхай Шэньхуа".