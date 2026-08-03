"Спартак" попросил ЭСК РФС оценить два спорных эпизода матча с "Ахматом"

Московский клуб попросил дать оценку двум решениям главного арбитра Антона Фролова.
Красно-белые хотят, чтобы комиссия рассмотрела эпизод с назначением пенальти в их ворота уже на третьей минуте встречи. Тогда защитник Кристофер Ву коснулся мяча рукой после розыгрыша удара от ворот, и судья указал на одиннадцатиметровую отметку.
Кроме того, "Спартак" обратил внимание ЭСК на момент на 65-й минуте, когда, по мнению клуба, Усман Ндонг наступил на ахилл Руслану Литвинову в своей штрафной площади. В этом эпизоде пенальти назначен не был.
Источник: Sport24