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"Спартак" попросил ЭСК РФС оценить два спорных эпизода матча с "Ахматом"

"Спартак" обратился в ЭСК РФС после победного поединка с "Ахматом" (2:1).
Фото: ФК "Спартак"
Московский клуб попросил дать оценку двум решениям главного арбитра Антона Фролова.

Красно-белые хотят, чтобы комиссия рассмотрела эпизод с назначением пенальти в их ворота уже на третьей минуте встречи. Тогда защитник Кристофер Ву коснулся мяча рукой после розыгрыша удара от ворот, и судья указал на одиннадцатиметровую отметку.

Кроме того, "Спартак" обратил внимание ЭСК на момент на 65-й минуте, когда, по мнению клуба, Усман Ндонг наступил на ахилл Руслану Литвинову в своей штрафной площади. В этом эпизоде пенальти назначен не был.

Источник: Sport24

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