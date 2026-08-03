Мостовой назвал "Галатасарай" идеальным вариантом для Батракова

"Если есть такой вариант, конечно, нужно ехать. "Галатасарай" — одна из самых известных команд в Европе", — заявил Мостовой.
Он отметил, что российским футболистам важно получать опыт в зарубежных чемпионатах, приведя в пример Матвея Сафонова и Александра Головина. В то же время Мостовой напомнил, что даже в случае неудачного опыта игрок всегда может вернуться в Россию.
По данным СМИ, "Галатасарай" близок к завершению сделки по Батракову. Турецкий клуб готов заплатить за 21-летнего полузащитника около 20 млн евро и предложить ему контракт с зарплатой 5 млн евро в год. За основную команду "Локомотива" Батраков провел 81 матч, забил 33 мяча и отдал 23 голевые передачи.
Источник: "Матч ТВ"