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Мостовой назвал "Галатасарай" идеальным вариантом для Батракова

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает, что полузащитнику "Локомотива" Алексею Батракову стоит принять предложение "Галатасарая".
Фото: Голубович Дмитрий, "Чемпионат"
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поддержал возможный переход Алексея Батракова в "Галатасарай".

"Если есть такой вариант, конечно, нужно ехать. "Галатасарай" — одна из самых известных команд в Европе", — заявил Мостовой.

Он отметил, что российским футболистам важно получать опыт в зарубежных чемпионатах, приведя в пример Матвея Сафонова и Александра Головина. В то же время Мостовой напомнил, что даже в случае неудачного опыта игрок всегда может вернуться в Россию.

По данным СМИ, "Галатасарай" близок к завершению сделки по Батракову. Турецкий клуб готов заплатить за 21-летнего полузащитника около 20 млн евро и предложить ему контракт с зарплатой 5 млн евро в год. За основную команду "Локомотива" Батраков провел 81 матч, забил 33 мяча и отдал 23 голевые передачи.

Источник: "Матч ТВ"

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