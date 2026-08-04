Сын нападающего "Зенита" Александра Соболева Сергей стал игроком академии петербургского клуба. О зачислении юного футболиста сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.
История привлекла внимание из-за событий двухлетней давности. В 2024 году, еще до перехода Александра Соболева из "Спартака" в "Зенит", в интернете распространилось видео, на котором его семилетний сын во время прямого эфира негативно высказывался о петербургском клубе, назвав его "позором российского футбола". Позже сам футболист подчеркнул, что не разделяет слова ребенка.
Сейчас Александр Соболев является одним из лидеров "Зенита". В нынешнем сезоне 29-летний форвард провел три матча во всех турнирах, забил три мяча и помог команде выиграть Суперкубок России.
Источник: пресс-служба академии "Зенита"
Сын Соболева стал игроком академии "Зенита" после негативных слов о клубе
Сын Александра Соболева Сергей поступил в академию "Зенита" спустя два года после того, как в сети обсуждали его негативные высказывания о петербургском клубе.
Фото: телеграм-канал Александра Соболева