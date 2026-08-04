Булыкин заявил, что Батраков давно перерос уровень РПЛ

"Батраков давно уже перерос уровень РПЛ — ему пора двигаться дальше. "Галатасарай" — большой клуб, участник Лиги чемпионов, и там он может заявить о себе на всю Европу", — сказал Булыкин в беседе с Rusfootball.info.
При этом экс-футболист отметил, что уход Батракова станет серьезной потерей для "Локомотива", поскольку заменить игрока такого уровня будет крайне сложно.
Ранее сообщалось, что "Галатасарай" готов предложить московскому клубу 30 млн евро за трансфер полузащитника. За основную команду железнодорожников Батраков провел 81 матч, забил 33 мяча и отдал 23 результативные передачи.