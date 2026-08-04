Булыкин заявил, что Батраков давно перерос уровень РПЛ

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"Батраков давно уже перерос уровень РПЛ — ему пора двигаться дальше. "Галатасарай" — большой клуб, участник Лиги чемпионов, и там он может заявить о себе на всю Европу", — сказал Булыкин в беседе с Rusfootball.info.