Как пишет The Athletic, руководство испанского клуба представило бразильскому вингеру улучшенные условия соглашения. Генеральный директор "Реала" Хосе Анхель Санчес и главный скаут клуба Хуни Калафат провели встречу с представителями футболиста. При этом финансовые детали контракта не разглашаются.
Отмечается, что переговоры прошли в позитивной атмосфере, однако окончательное решение о продлении соглашения остается за самим игроком. Ожидается, что стороны продолжат обсуждение в ближайшие дни.
Действующий контракт Винисиуса с "Реалом" рассчитан до лета 2027 года.
"Реал" улучшил предложение Винисиусу по контракту - источник
Переговоры между мадридским "Реалом" и Винисиусом Жуниором о новом контракте продолжаются.
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