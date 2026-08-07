Березовский: положение "Динамо" выглядит неважно, но Шварц обязательно выправит это

- "Динамо" отлично выглядело в первые 20 минут в матче с "Крыльями Советов", но результаты команды на старте сезона оставляют желать лучшего.
Пока положение "Динамо" выглядит неважно, но Шварц обязательно выправит положение "Динамо", - приводит слова Березовского Metaratings.
Напомним, что в июне московское "Динамо" объявило о назначении Сандро Шварца на пост главного тренера. Специалист работал в клубе с 2020 по 2022 год, под его руководством команда доходила до финала Кубка России и завоевывала бронзовые медали РПЛ.
В первых двух турах Российской Премьер-Лиги бело-голубые сыграли вничью с самарскими "Крыльями Советов" (0:0) и на выезде уступили калининградской "Балтике" (1:2). Также столичной команде удалось добиться победы над "Факелом" (1:0) на выезде в матче Кубка России.