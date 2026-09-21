Тренер "Спартака" вспомнил матч с "Зенитом": это то, от чего можно отталкиваться

- Если брать какие-то отдельные фрагменты, то, наверное, матч с "Зенитом" - это то, от чего можно отталкиваться на данном этапе. Опять же, если брать матч с "Краснодаром", были также фрагменты очень хорошие.
Нам нужно работать над стабильностью, нужно каждую игру держать тот уровень, который необходим для того, чтобы добиться поставленной задачи, - сказал Романов в эфире "Матч ТВ".
После девяти туров "Спартак" набрал 19 очков и занимает второе место в РПЛ. Красно-белые одержали шесть побед, один раз сыграли вничью и потерпели два поражения. В последнем туре москвичи победили "Факел" со счётом 1:0.