Кержаков - о травме Кондакова: Даня - умный парень, поэтому важно, чтобы голова не страдала

- Это часть футбола. Неприятно, конечно, но, слава богу, что нет сотрясения мозга. Даня — умный парень, поэтому важно, чтобы голова не страдала (улыбается), - цитирует Кержакова "Матч ТВ".
В первом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России петербургский "Зенит" на домашнем стадионе одержал победу над калининградской "Балтикой" со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Кевин Андраде.
Во втором тайме полузащитник петербуржцев Даниил Кондаков получил травму после удара локтем по лицу и не смог продолжить встречу.