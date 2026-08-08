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Кержаков - о травме Кондакова: Даня - умный парень, поэтому важно, чтобы голова не страдала

Тренер вратарей "Зенита" Михаил Кержаков высказался о травме Даниила Кондакова.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Кержакова, хорошо, что у Кондакова нет сотрясения мозга.

- Это часть футбола. Неприятно, конечно, но, слава богу, что нет сотрясения мозга. Даня — умный парень, поэтому важно, чтобы голова не страдала (улыбается), - цитирует Кержакова "Матч ТВ".

В первом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России петербургский "Зенит" на домашнем стадионе одержал победу над калининградской "Балтикой" со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Кевин Андраде.

Во втором тайме полузащитник петербуржцев Даниил Кондаков получил травму после удара локтем по лицу и не смог продолжить встречу.

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