Вахания: у Кривцова такая же фантастическая техника, как и у Дуэ из "ПСЖ"

Защитник "Краснодара" Илья Вахания в беседе с Rusfootball.info высказался о своем одноклубнике Никите Кривцове. Свой забитый мяч в ворота "Факела" во 2-м туре РПЛ Кривцов отпраздновал с футболкой, на которой было написано "Никитка Дуэ".

Фото: ФК "Краснодар"

- Есть ли что-то общее у Кривцова и Дуэ из "ПСЖ"? У Никиты такая же фантастическая техника, как и у Дуэ. Мне сложно сказать, откуда пошло это прозвище для Никиты, но это уже давно вирусится среди футболистов. Еще в сборную России он приезжал уже Никиткой Дуэ, — сказал Вахания.



Кривцов результативно начал новый чемпионат: в двух первых турах РПЛ футболист "быков" забил три мяча.

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