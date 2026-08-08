Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Крылья Советов
0 - 1 0 1
Балтика1 тайм
Локомотив
18:00
АкронНе начат
ЦСКА
20:30
РостовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Енисей
0 - 0 0 0
ТекстильщикЗавершен
Нижний Новгород
17:00
НефтехимикНе начат
Шинник
17:00
Арсенал ТулаНе начат
Урал
17:00
УфаНе начат
Торпедо
18:00
СочиНе начат

Агент Самошникова рассказал об адаптации защитника "Спартака" в "Рубине"

Футбольный агент Алексей Бабырь, представляющий интересы защитника "Рубина" Ильи Самошникова, рассказал об адаптации своего клиента.
Фото: ФК "Рубин"
По словам агента, Самошников чувствует, что вернулся домой и у него горят глаза.

- Илюха говорит, что вернулся домой. Его там помнят, любят. И это был объективно лучший вариант в плане некой, малой реанимации карьеры.

Он там счастлив, и самое главное — у него горят глаза. Это основа, - приводит слова Бабыря "Евро-Футбол".

Илья Самошников перешел в казанский "Рубин" из московского "Спартака" в летнее трансферное окно на правах аренды до конца текущего сезона. Напомним, что защитник выступал за казанцев с 2020 по 2023 год, а затем был игроком столичного "Локомотива".

После 2 сыгранных туров команда Франка Артиги занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с тремя набранными очками в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится