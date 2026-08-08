Агент Самошникова рассказал об адаптации защитника "Спартака" в "Рубине"

- Илюха говорит, что вернулся домой. Его там помнят, любят. И это был объективно лучший вариант в плане некой, малой реанимации карьеры.
Он там счастлив, и самое главное — у него горят глаза. Это основа, - приводит слова Бабыря "Евро-Футбол".
Илья Самошников перешел в казанский "Рубин" из московского "Спартака" в летнее трансферное окно на правах аренды до конца текущего сезона. Напомним, что защитник выступал за казанцев с 2020 по 2023 год, а затем был игроком столичного "Локомотива".
После 2 сыгранных туров команда Франка Артиги занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с тремя набранными очками в своем активе.