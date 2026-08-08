Агент Самошникова рассказал об адаптации защитника "Спартака" в "Рубине"

Футбольный агент Алексей Бабырь, представляющий интересы защитника "Рубина" Ильи Самошникова, рассказал об адаптации своего клиента.

Фото: ФК "Рубин"

- Илюха говорит, что вернулся домой. Его там помнят, любят. И это был объективно лучший вариант в плане некой, малой реанимации карьеры.