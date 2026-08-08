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"Локомотив" может арендовать полузащитника "Црвены Звезды"

Московский "Локомотив" может арендовать полузащитника сербской "Црвены Звезды".
Фото: GETTY IMAGES
По информации источника, московский "Локомотив" заинтересован в аренде полузащитника "Црвены Звезды" Томаса Хенделе. Сербский клуб намерен избавиться от футболиста и готовы отдать его в аренду за 500 тысяч евро с опцией выкупа.

Томас Хендель выступает за "Црвену Звезду" с осени 2025 года, ранее им интересовался ЦСКА, но полузащитник решил перейти в клуб из Сербии. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего португальца в 10 миллионов евро, его действующий контракт рассчитан до лета 2029 года.

Источник: журналист Пшемек Семеняко в соцсетях.

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