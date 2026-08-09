Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Динамо
14:30
Динамо МхНе начат
Зенит
17:00
РодинаНе начат
Спартак
20:00
КраснодарНе начат
Рубин
20:30
ОренбургНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
СКА-Хабаровск
1 - 3 1 3
Спартак КостромаЗавершен
КАМАЗ
17:00
Волга УлНе начат
Ротор
18:30
ЧелябинскНе начат
Велес
19:00
ЛенинградецНе начат

Агент Сафонов: "Спартак" и без Даку будет бороться за чемпионство

Футбольный агент Алексей Сафонов в беседе с Rusfootball.info высказался о трансфере Даку в московский "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
Мирлинд Даку перешел в московский "Спартак" из казанского "Рубина" за 11 миллионов евро и заключил контракт на три года.

"Даку на сто процентов усилит "Спартак", он уже адаптирован к РПЛ и знает, какой здесь уровень. Теперь главное, как быстро он сможет адаптироваться именно в новой команде, вот тут могут быть проблемы.

А так, с Даку или без него, "Спартак" все равно будет бороться за чемпионство. Там и без Даку сильный состав, игроки в полном порядке. Но с его приходом они, конечно, станут еще сильнее", — сказал Сафонов.

Первую игру за новую команду форвард может провести 9 августа, когда красно-белые примут "Краснодар" в матче 3-го тура РПЛ.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится