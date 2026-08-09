Мирлинд Даку перешел в московский "Спартак" из казанского "Рубина" за 11 миллионов евро и заключил контракт на три года.
"Даку на сто процентов усилит "Спартак", он уже адаптирован к РПЛ и знает, какой здесь уровень. Теперь главное, как быстро он сможет адаптироваться именно в новой команде, вот тут могут быть проблемы.
А так, с Даку или без него, "Спартак" все равно будет бороться за чемпионство. Там и без Даку сильный состав, игроки в полном порядке. Но с его приходом они, конечно, станут еще сильнее", — сказал Сафонов.
Первую игру за новую команду форвард может провести 9 августа, когда красно-белые примут "Краснодар" в матче 3-го тура РПЛ.
Агент Сафонов: "Спартак" и без Даку будет бороться за чемпионство
Футбольный агент Алексей Сафонов в беседе с Rusfootball.info высказался о трансфере Даку в московский "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"