"Крылья Советов" и "Балтика" объявили составы на стартовый матч 3-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы "Крыльев Советов" и "Балтики" на первую игру грядущего тура.
Сегодня, 8 августа, матчем между "Крыльями Советов" и "Балтикой" стартуте третий тур Российской Премьер-Лиги. Игра пройдет в Самаре на стадионе "Солидарность Самара Арена" и начнется в 15:30 по московскому времени.
В прошлом туре самарцы сыграли в гостях вничью со столичным ЦСКА со счетом 1:1. Калининградская команда в прошлом туре одержала домашнюю победу над московским "Динамо" (2:1).