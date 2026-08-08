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"Крылья Советов" и "Балтика" объявили составы на стартовый матч 3-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы "Крыльев Советов" и "Балтики" на первую игру грядущего тура.


Сегодня, 8 августа, матчем между "Крыльями Советов" и "Балтикой" стартуте третий тур Российской Премьер-Лиги. Игра пройдет в Самаре на стадионе "Солидарность Самара Арена" и начнется в 15:30 по московскому времени.

В прошлом туре самарцы сыграли в гостях вничью со столичным ЦСКА со счетом 1:1. Калининградская команда в прошлом туре одержала домашнюю победу над московским "Динамо" (2:1).

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