"Шанхай Шэньхуа" выиграл в первом матче после ухода Слуцкого, прервав серию без побед

"Шанхай Шэньхуа" одержал победу над "Циндао Хайню" в 22-м туре чемпионата Китая (1:0).

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Завершился матч 22-го тура китайской Суперлиги, в котором "Шанхай Шэньхуа" встречался на выезде с "Циндао Хайню". Игра закончилась минимальной победой гостей со счетом 1:0. Решающий мяч был забит на 54-й минуте.



Таким образом команда выиграла в первой же встрече после ухода российского главного тренера Леонида Случкого и прервала серию из трех поражений в чемпионате подряд.



Напомним, Слуцкий объявил о своей отставке 2 августа.