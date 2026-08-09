Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Динамо
14:30
Динамо МхНе начат
Зенит
17:00
РодинаНе начат
Спартак
20:00
КраснодарНе начат
Рубин
20:30
ОренбургНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
СКА-Хабаровск
1 - 3 1 3
Спартак КостромаЗавершен
КАМАЗ
17:00
Волга УлНе начат
Ротор
18:30
ЧелябинскНе начат
Велес
19:00
ЛенинградецНе начат

"Шанхай Шэньхуа" выиграл в первом матче после ухода Слуцкого, прервав серию без побед

"Шанхай Шэньхуа" одержал победу над "Циндао Хайню" в 22-м туре чемпионата Китая (1:0).
Фото: Getty Images
Завершился матч 22-го тура китайской Суперлиги, в котором "Шанхай Шэньхуа" встречался на выезде с "Циндао Хайню". Игра закончилась минимальной победой гостей со счетом 1:0. Решающий мяч был забит на 54-й минуте.

Таким образом команда выиграла в первой же встрече после ухода российского главного тренера Леонида Случкого и прервала серию из трех поражений в чемпионате подряд.

Напомним, Слуцкий объявил о своей отставке 2 августа.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится