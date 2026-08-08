В "Крыльях Советов" объяснили отсутствие Чернова в составе на игру с "Балтикой"

Никита Чернов выбыл с незначительной травмой. Стремимся придумать идеи под каждую команду и быть неудобными для соперника", - сказал Булатов.
Матч третьего тура Российской Премьер-Лиги между "Крыльями Советов" и "Балтикой" состоится сегодня, 8 августа. Встреча пройдет на стадионе "Солидарность Самара Арена", стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени.
Эта игра станет первой домашней для самарской команды в этом сезоне. Ранее подопечные Сергея Булатова играли в Москве против "Динамо" (0:0) и ЦСКА (1:1).
Источник: ПФК "Крылья Советов"