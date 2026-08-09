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"Локомотив" - "Акрон": стартовые составы на матч 3-го тура РПЛ

Команды опубликовали составы на очную встречу.


Матч между столичным "Локомотивом" и тольяттинским "Акроном" состоится сегодня, 8 августа, в Москве. Встреча 3-го тура РПЛ пройдет на "РЖД Арене", стартовый свисток запланирован на 18:00 по московскому времени.

В прошлом туре "железнодорожники" проиграли на выезде махачкалинскому "Динамо" со счетом 1:2. Команда Срджана Благоевича в прошлом туре уступила у себя дома казанскому "Рубину" (1:2).

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