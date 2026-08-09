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"Сразу вижу уровень". Даку поделился впечатлениями от первой тренировки в "Спартаке"

Новичок "Спартака" Мирлинд Даку поделился эмоциями после первой тренировки в составе красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
"На тренировке все было четко, профессионально. Сразу вижу уровень. Высокий ритм.

Надеюсь, быстро адаптируюсь, мы вместе добьемся успехов. Конечно, вижу очень высококлассных партнеров. Не хочу сказать, что в "Рубине" таких не было, но "Спартак" действительно очень сильная команда", - сказал Даку.

Сегодня, 8 августа новичок "Спартака" нападающий Мирлинд Даку провел первую тренировку в составе команды.

Напомним, о трансфере Даку из "Рубина" московский клуб объявил в минувший четверг, 6 августа. С футболистом был заключен трехлетний контракт, игрок выбрал 19-й номер.

В этом сезоне Даку провел два матча в РПЛ и отметился в них двумя забитыми мячами.

Источник: ФК "Спартак"

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