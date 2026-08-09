"Сразу вижу уровень". Даку поделился впечатлениями от первой тренировки в "Спартаке"

"На тренировке все было четко, профессионально. Сразу вижу уровень. Высокий ритм.
Надеюсь, быстро адаптируюсь, мы вместе добьемся успехов. Конечно, вижу очень высококлассных партнеров. Не хочу сказать, что в "Рубине" таких не было, но "Спартак" действительно очень сильная команда", - сказал Даку.
Сегодня, 8 августа новичок "Спартака" нападающий Мирлинд Даку провел первую тренировку в составе команды.
Напомним, о трансфере Даку из "Рубина" московский клуб объявил в минувший четверг, 6 августа. С футболистом был заключен трехлетний контракт, игрок выбрал 19-й номер.
В этом сезоне Даку провел два матча в РПЛ и отметился в них двумя забитыми мячами.
Источник: ФК "Спартак"