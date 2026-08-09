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Сразу два молодых игрока дебютируют в основе "Локомотива"

Стал известен стартовый состав "железнодорожников" на матч 3-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
Ранее московский "Локомотив" опубликовал стартовый состав на матч против тольяттинского "Акрона" в 3-м туре Российской Премьер-Лиги. С первых минут у "железнодорожников" впервые сыграют 18-летний нападающий Владислав Голубев и 18-летний полузащитник Илья Еремеев.

Отметим, в этом сезоне воспитанники академии красно-зеленых дебютировали в чемпионате России.

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