"Неделю готовили прессинг под Чернова, а его раз - и нет". Талалаев - перед "Крыльями Советов"

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев поделился мыслями перед игрой с "Крыльями Советов" в 3-м туре РПЛ.

Фото: ФК "Балтика"

Мы готовили неделю, катали прессинг под Чернова, а его раз — и нет в составе. Чувствую, Булатов "прочитал", где-то внутреннюю информацию нашел и все изменил", - сказал Талалаев в эфире "Матч ТВ".

"Я знаю, что у самарцев не сыграет Никита Чернов, Ороз будет.Матчем "Крылья Советов" - "Балтика" стартует третий тур Российской Премьер-Лиги. Игра состоится сегодня, 8 августа, на "Солидарность Самара Арене" и начнется в 15:30 по московскому времени.Ранее главный тренер самарской команды Сергей Булатов сообщил, что основной защитник Никита Чернов пропустит эту встречу из-за незначительного повреждения.