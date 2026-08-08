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"Неделю готовили прессинг под Чернова, а его раз - и нет". Талалаев - перед "Крыльями Советов"

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев поделился мыслями перед игрой с "Крыльями Советов" в 3-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"
"Я знаю, что у самарцев не сыграет Никита Чернов, Ороз будет.

Мы готовили неделю, катали прессинг под Чернова, а его раз — и нет в составе. Чувствую, Булатов "прочитал", где-то внутреннюю информацию нашел и все изменил", - сказал Талалаев в эфире "Матч ТВ".

Матчем "Крылья Советов" - "Балтика" стартует третий тур Российской Премьер-Лиги. Игра состоится сегодня, 8 августа, на "Солидарность Самара Арене" и начнется в 15:30 по московскому времени.

Ранее главный тренер самарской команды Сергей Булатов сообщил, что основной защитник Никита Чернов пропустит эту встречу из-за незначительного повреждения.

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