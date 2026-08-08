Семшов поделился прогнозом на центральный матч 3-го тура РПЛ "Спартак" - "Краснодар"
Экс-хавбек сборной России Игорь Семшов дал прогноз на игру между "Спартаком" и "Краснодаром".
Фото: РПЛ
У "Краснодара" обновленный состав, но прежняя философия никуда не делась", - сказал Семшов.
Центральный матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором столичный "Спартак" примет на своем поле "Краснодар", состоится завтра, 9 августа. Встреча пройдет на стадионе "Лукойл Арена" в Москве, стартовый свисток главного арбитра игры Кирилла Левникова прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Источник: Vprognoze.ru