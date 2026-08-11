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Кирьяков: "Зенит" все равно станет чемпионом, ничего страшного не произошло

Известный тренер Сергей Кирьяков в беседе с Rusfootball.info высказался о "Зените".
Фото: ФК "Зенит"
"Несмотря на поражение от "Родины", я уверен, что "Зенит" — главный претендент на чемпионство в этом сезоне. Такие игры бывают, ничего страшного не произошло.

Прошло всего три тура, и каждая команда будет терять очки. У "Зенита" есть колоссальный опыт, там собраны мастеровитые игроки. Плюс Семак, который выигрывал РПЛ уже семь раз. Уверен, они там разберутся, и по итогу "Зенит" все равно выиграет золотые медали", — сказал Кирьяков.

"Зенит" 9 августа неожиданно уступил на своем поле дебютировавшей в РПЛ "Родине" со счетом 1:2. После трех туров петербуржцы набрали шесть очков и занимают второе место. Следующую встречу команда Сергея Семака проведет 16 августа дома против московского "Динамо".

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