"Правильно говорят, что "Зенит" - враг сам себе". Орлов раскритиковал команду за поражение "Родине"

Это же вы сами игроки уничтожили свою победу. Правильно говорят, что "Зенит" — враг сам себе", - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".
В минувшее воскресенье, 9 августа, "Зенит" проиграл на своем поле столичной "Родине", которая проводит свой дебютный сезон в Российской Премьер-Лиге. Матч в рамках третьего тура проходил в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" и завершился со счтетом 1:2. Сине-бело-голубые вели по ходу встречи, но упустили три очка, пропустив на 59-й и 65-й минутах.
Напомним, в двух стартовых турах чемпионата московская команда уступила "Спартаку" и "Ростову" с общим счетом 2:7.