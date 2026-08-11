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"Правильно говорят, что "Зенит" - враг сам себе". Орлов раскритиковал команду за поражение "Родине"

Комментатор Геннадий Орлов выступил с критикой "Зенита" после поражения от "Родины" в 3-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Как можно было силовую борьбу проигрывать в начале второго тайма? Это отсутствие концентрации. Это же значит надо бороться, значит надо настроить себя. Первый тайм-то все в порядке, а что во втором произошло?

Это же вы сами игроки уничтожили свою победу. Правильно говорят, что "Зенит" — враг сам себе", - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

В минувшее воскресенье, 9 августа, "Зенит" проиграл на своем поле столичной "Родине", которая проводит свой дебютный сезон в Российской Премьер-Лиге. Матч в рамках третьего тура проходил в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" и завершился со счтетом 1:2. Сине-бело-голубые вели по ходу встречи, но упустили три очка, пропустив на 59-й и 65-й минутах.

Напомним, в двух стартовых турах чемпионата московская команда уступила "Спартаку" и "Ростову" с общим счетом 2:7.

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