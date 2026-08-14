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Галактионов - о ничьей с "Оренбургом": в первом тайме держали дисциплину

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов высказался о ничьей с "Оренбургом" в 4 туре РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Галактионова, в первом тайме его команде удавалось держать оборону, а во втором соперник создал несколько моментов, воспользовавшись ошибками.

- В первом тайме забили хороший гол в начале, держали дисциплину. Действовали достаточно структурно.
Что касается второго тайма, то дали сопернику создать несколько моментов из?за своих ошибок. И хорошо, что Лантратов выручил нас в моменте с пенальти. Это принесло очко, - сказал Галактионов в эфире "Матч ТВ".

Сегодня, 14 августа, "Оренбург" на домашнем стадионе сыграл вничью с московским "Локомотивом" в четвертом туре Российской Премьер-Лиги со счетом 1:1. Забитыми мячами отметились Алексей Батраков и Андрей Касаджиков, вышедший на поле во втором тайме. Через пять минут после забитого мяча вингер не реализовал одиннадцатиметровый удар.

После 4 сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает 13 место в турнирной таблице чемпионата России с 3 набранными очками, оренбуржцы располагаются на 7 строчке с 5 баллами в своем активе.

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