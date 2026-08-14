Галактионов - о ничьей с "Оренбургом": в первом тайме держали дисциплину

Фото: ФК "Локомотив"

Что касается второго тайма, то дали сопернику создать несколько моментов из?за своих ошибок. И хорошо, что Лантратов выручил нас в моменте с пенальти. Это принесло очко, - сказал Галактионов в эфире "Матч ТВ".