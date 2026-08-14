Касаджиков: к пенальти подошел слишком уверенным

- Я выходил на поле при счете 0:1. Все мысли были о голе. Хорошо, что сразу забил. Почувствовал уверенность. Видимо, к пенальти подошел слишком уверенным. Поэтому и не забил, - сказал Касаджиков в эфире "Матч ТВ".
Сегодня, 14 августа, "Оренбург" на домашнем стадионе сыграл вничью с московским "Локомотивом" в четвертом туре Российской Премьер-Лиги со счетом 1:1. Забитыми мячами отметились Алексей Батраков и Андрей Касаджиков, вышедший на поле во втором тайме. Через пять минут после забитого мяча вингер не реализовал одиннадцатиметровый удар.