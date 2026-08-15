"В уходе Сперцяна оказался свой плюс". Гришин - об игре "Краснодара" на старте сезона

"Краснодар" точно будет претендентом на чемпионство. Состав команды не стал слабее. Тренерский штаб нашёл для Кривцова новую роль, сейчас он лучший игрок РПЛ. Из-за трансфера Сперцяна "Краснодар" стал играть по-другому. Но стал играть интереснее. В уходе Сперцяна оказался и свой плюс", - сказал Гришин Metaratings.
На данный момент подопечные Мурада Мусаева занимают первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 9 очков в 3 матчах. "Краснодар" одержал победу над "Спартаком" (2:1), "Факелом" (3:2) и "Рубином" (3:1).
На счету хавбека Никиты Кривцова 3 встречи, 3 гола и 1 результативная передача в текущем сезоне чемпионата.