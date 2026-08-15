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Официально: "ПСЖ" подписал нападающего "Барселоны"

Автор победного мяча сборной Испании в финале ЧМ-2026 продолжит карьеру в Париже.
Фото: ФК "ПСЖ"
"Пари Сен-Жермен" рад сообщить, что подписал контракт с Ферраном Торресом. Испанский нападающий, выигравший чемпионат мира, будет выступать за клуб до 2031 года и носить футболку с номером 9", - написано на сайте клуба.

Ферран Торрес выступал в составе "Барселоны" с начала января 2022 года. Всего за испанский клуб нападающий провел 207 матчей, забил 65 голов и отдал 23 результативные передачи. Трансферная стоимость 26-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 55 миллионов евро.

Ранее в СМИ сообщалось, что сумма трансфера составила 50 миллионов евро.

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