"Нижний Новгород" одержал победу в шестом туре подряд

"Нижний Новгород" едва не сыграл в гостях вничью с "Текстильщиком" в 6-м туре Первой лиги (2:1).

Фото: ФК "Нижний Новгород"

Защитник Алексей Никитенков вывел хозяев вперед на 13-й минуте игры. Гости сравняли счет благодаря голу нападающего Вячеслава Грулева на 72-й минуте, а хавбек Николай Калинский принес нижегородцам шестую подряд победу в чемпионате. Точку в матче поставил полузащитник Артем Соколов, забив третий мяч.



Первая лига



6 тур



Голы: Никитенков, 13 - Грулев, 72, Калинский, 86, Соколов, 90+3



"Текстильщик": Фадеев, Ищенко (Корнеев, 79), Крутовских, Помалюк (Филев, 67), Гапечкин, Гузиев, Иванников, Никитенков (Иванов, 79), Никитин (Гуляев, 62), Першин, Симонов (Криушичев, 79).



"Нижний Новгород": Имамов, Коледин, Комиссаров (Бобер, 46), Пополитов, Грулев, Гудков, Каккоев (Фарина, 83), Калинский, Карич, Соколов, Тимофеев (Маига, 46).



Предупреждения: Карич, 19, Маига, 62, Симонов, 65, Иванников, 79, Гузиев, 80

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Текстильщик